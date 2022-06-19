Açılışa, Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Valisi Yıldırım 'Sevgi Eli Sanata Dönüştü' serginin açılışına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.