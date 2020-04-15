Tekirdağ Valisi Yıldırım, uygulama noktalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında incelemede bulundu.

Vali Yıldırım, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde uygulama noktalarını ziyaret ederek noktalarda görevli güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi, vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tüm güvenlik güçlerinin görev başında olduğunu ifade eden Vali Yıldırım,"Geçen haftada emniyetimiz ve jandarmamızla ilimizin başka giriş çıkışlarını kontrol etmiştik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz koronavirüsün ortadan kalkabilmesi için vatandaşımızın da bu konuya hassasiyet göstermesi, sosyal mesafeye dikkat etmesi, mümkün olduğunca dışarıya çıkmaması hele hele maskesiz hiçbir şekilde çıkmamasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Üretime devam eden belirli bir kesimin dışarı çıkabildiğini aktaran Vali Yıldırım, salgının önlenmesinde evde kalmanın büyük önem arz ettiğini belirtti.