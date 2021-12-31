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Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında

31.12.2021 23:03

Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başındaTEKİRDAĞ Tekirdağ'da polis, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri yeni yıla görevleri başında giriyor.

Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da polis, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri yeni yıla görevleri başında giriyor. Vali Yıldırım şuanda yaklaşık 2 bin 591 personelin yılbaşı tedbirleri kapsamında görevi başında olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Malkara Uygulama Noktası'nda ve TOKİ Uygulama Noktası'nda vatandaşların yeni yıla huzurlu ve mutlu bir şekilde girebilmeleri için görevi başında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, daha sonra eski Tekirdağ Valiliği önünde bulunan AFAD, polis, jandarma, belediye, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu alan gelerek görevi başındaki ekiplerin yeni yılını kutladı.

Şehirde şuan hiçbir sorun bulunmadığını aktaran Vali Yıldırım, Tekirdağ'da şuanda 2 bin 591 personelin vatandaşın güven ve huzuru için görevi başında olduğunu ifade ederek, "Ümit ediyorum ki 2022 yılında inşallah Kovid-19 ortadan kalkar ve normal hayatımıza döneriz. Şu anda emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, sağlık müdürlüğümüz, itfaiyemiz, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, zabıtalarımızla hep birlikte görev yapıyoruz. Şu anda bütün arkadaşlarımız sahadalar. Yılbaşı gecesinin daha sonradan herhangi bir şekilde hafızalarda üzüntülü bir şekilde kalmaması için arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar" dedi.

Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında
Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 2 bin 591 personel görev başında - Son Dakika


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