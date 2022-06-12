Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı

12.06.2022 12:21
Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ilaç firması tarafından yenilenen ameliyathanenin açılışını yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ilaç firması tarafından yenilenen ameliyathanenin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenilenen ameliyathanenin açılışına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ve hastane yöneticileri katıldı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bazı eksiklikler ya da çabuk yıpranmalardan kaynaklı birtakım olumsuzlukları elbirliği ile giderildiğini belirterek, "Buraya gelip şifa bekleyen, sağlığına kavuşarak dönmeyi arzu eden, o umutla gelen insanların umudunu Vildan hanım hem yeşertti, hem artırdı. Sizinle birlikte çalışan yönetim kurulu üyelerine, Polifarma personeline de teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım hayırsever Vildan Kumrulu'ya plaket takdim etti.

Açılışın ardından katılımcılar yenilenen ameliyathaneyi gezdi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım yenilenen ameliyathanenin açılışına katıldı - Son Dakika

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