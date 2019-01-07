Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Vardiya Müdürü Filiz, 'Evlilik' Tartışmasında Sevgilisini Öldürdü

Tekirdağ Vardiya Müdürü Filiz, 'Evlilik' Tartışmasında Sevgilisini Öldürdü

1 saat önce

Tekirdağ Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2-EK)(Tür: Yurt)

Tekirdağ Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2-EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:58 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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