"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışması düzenlendi - Son Dakika
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"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışması düzenlendi

04.04.2022 13:33
"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışması düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen "Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında ilkokul öğrencileri birbiriyle yarıştı.

Tekirdağ'da düzenlenen "Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında ilkokul öğrencileri birbiriyle yarıştı.

Asyaport tarafından öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, resim ve güzel sanatlara ilgisini arttırmak ve kent ile denizcilik hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 30 ilkokul öğrencisi katıldı.

Asyaport Limanı'nı gezen öğrenciler daha sonra kent ile ilgili görsellerin olduğu videonun izletilmesinin ardından "Tekirdağ ve deniz" konulu resimler çizdi.

Yarışmanın ardından öğrencilere Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla tarafından katılım sertifikası verildi. Yapılacak değerlendirmenin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.

Öğrencilerin yaptığı resimler 23 Nisan'da limanda sergilenecek.

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Denizcilik, 23 Nisan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tekirdağ ve deniz' konulu resim yarışması düzenlendi - Son Dakika


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