Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

28.05.2022 11:46

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğince yürütülen planlı operasyon çerçevesinde "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 9 şahıs, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde fuhuş yaptığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadının ise göç idaresine teslim edilerek, sınır dışı edilme süreci başlatıldı.

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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