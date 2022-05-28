Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

28.05.2022 17:44
Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğince yürütülen planlı operasyon çerçevesinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 9 şahıs, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde fuhuş yaptığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadının ise göç idaresine teslim edilerek, sınır dışı edilme süreci başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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