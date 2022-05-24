TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

24.05.2022 16:53

TEKİRDAĞ ve İstanbul'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 12'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ ve İstanbul'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 12'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya üzerinden müşteri bulunarak fuhuş yapanlara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahmet Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlediği 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan ve 3 Türk uyruklu olmak üzere 10 kadın ile kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ş.Ö., A.K., M.Ö., U.D., G.K., F.S., H.K. ve F.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 6 fişek, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen

10 bin 295 lira, 100 dolar ile fuhuş için kullanılan 9 cep telefonu,, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Gözaltında bulunan şüphelilerin 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından soruşturması sürüyor.

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

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Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, İstanbul, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika


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