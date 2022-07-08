Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi

08.07.2022 21:19

Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi Tekirdağ ve İzmir'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ ve İzmir'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ilçeleri ve İzmir ilinde 19 ikamet ve 14 işyeri olmak üzere toplam 33 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Dosya çerçevesinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde

piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan, 2 milyon 579 bin adet bandrolsüz boş makaron, 800 bin 486 adet İçi doldurulmuş makaron, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 4 adet sigara dolum makinesi, 3 bin 813 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin 860 adet bandrollü boş makaron, 126 kilogram bandrollü paket tütün, 21 kilogram mükerrer bandrollü paket tütün, 16 Adet nanuel sigara dolum makinesi, 250 gram bandrolsüz nargile tütünü, 51 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 Adet elektronik sigara, 1 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 50 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 adet sigara imalathanesi deşifre edilerek, 20 şahıs yakalanarak şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: Piyasa değeri 4 milyon malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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