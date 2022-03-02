Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

02.03.2022 15:46

Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

TEKİRDAĞ - Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı. Açıklanan listede Tekirdağ'ın bilindik markalarından Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 8 firma, yağdan köfteye, kıymadan peynire ve bala kadar birçok ürüne hile karıştırmışlar. Kırklareli'de ise hileli karışım yapan 3 firma bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmaları açıkladı. Ülke genelinde açıklanan listede Tekirdağ'ın bilindik firmalarından Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 8 firma yer aldı. Firmalar yağdan köfteye, kıymadan peynire ve bala kadar birçok ürüne hile karıştırmışlar. Kırklareli'deki denetimlerde ise hileli karışım yapan 3 firma bulunuyor.

Eski MÜSİAD Başkanı Abdurahman Kaan'a ait firma da listede

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde inek sütünün tespit edildiği tam yağlı keçi beyaz peynirlerin firması olan Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin önceki Başkanı Abdurahman Kaan'a ait olduğu öğrenildi. MÜSİAD'ın eski Başkanı Kaan'a ait firmanın tam yağlı keçi peynirinde 3 farklı tarihte yapılan denetimlerde inek sütü tespiti akıllarda soru işareti bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Tekirdağ ve Kırklareli'deki firmaların listesi ise şu şekilde:

"Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Malkara/Tekirdağ Kaanlar Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Beyaz Peyniri İnek Sütü Tespiti.

Kaplanoğlu Gıda Pazarlama Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti./ Cemaliye Mah. Sinan Dede Cad. No: 16/A Çorlu/Tekirdağ Çiftliket Dana Kasap Fermente Sucuk Kanatlı Eti, Deri Dokusu, Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Tamer Ülkü Gıda Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti./ Aydoğdu Mah. Nergis Sk. No: 18/B Süleymanpaşa/Tekirdağ-Kasap Köfte (Dana Eti) Kanatlı Eti Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No: 3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Kıyma Kanatlı Eti, Sakatat (Baş Eti, Dil, Böbrek) ve Deri Dokusu Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No: 3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Kıyma Kanatlı Eti, Deri Dokusu ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No: 3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Köfte Hamuru Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Köfteci Ali Usta Gıda Et Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 24/A Süleymanpaşa/Tekirdağ Tekirdağ Köftesi Pişmiş (Dana Eti) Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti.

Upfield Gıda Üretim A.Ş. (Ergene/Tekirdağ) Sana Tereyağ Aromalı Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, Ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti).

Upfield Gıda Üretim A.Ş. (Ergene/Tekirdağ Sana Tereyağ Aromalı Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, Ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti).

Tuna Gıda Pazarlama- Ferdi Tuna ( Şarköy/Tekirdağ) Tuna Zeytuna Oil Olive Natürel Sızma Zeytinyağı (Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu,, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)).

Veysel Karani Demir/ Süleymanpaşa/Tekirdağ - Süzme Bal C4 Şeker Oranı, ProteinHam Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı."

Kırklareli'den de 3 firma var

Kırklareli'de ürünlere hileli karışım firmalar ise şöyle:

"Han Gıda Üretim ve Pazarlama Korhan Öztürk Lüleburgaz/Kırklareli Hançay Harika İlk Hasat Siyah Çay 30gr Boya/Gıda Boyası Tespiti

İrem Hanım Çiftliği Tarım İşletmeleri A.Ş./ Demirköy/ Kırklareli İrem Hanımın Çiftliği Demirköy Petekli Çiçek Balı (400 gr) Prolin, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz

SS Yıldırım Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No: 112 Pınarhisar/Kırklareli Lezzetlim Dana Kıyma Sakatat (Kalp) Tespiti

SS Yıldırım Et ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti./ Dere mah. Lüleburgaz Cad.No: 112 Pınarhisar/Kırklareli Lezzetlim Dana Kıyma Dana Kıyma Tek Tırnaklı Eti Tespiti

SS Yıldırım Et ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti./ Dere Mah. Lüleburgaz Cad.No: 112 Pınarhisar/KIRKLARELİ _ Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti."

Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

YORUMLAR
500
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı: Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı: Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

Kırklareli, Tekirdağ, Ticaret, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement