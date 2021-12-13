Tekirdağ ve Kırklareli'nde süt toplamada işlemler dijital ortamda yapılacak - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Malkara ilçeleri ile Kırklareli merkezde süt toplama işleminde dijitalleşmeye geçilmesi amacıyla sözleşme imzalandı.

"2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" (SOGEP) kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından başvurusu yapılan ve başarılı bulunan "Süt Toplamada Dijitalleşme, Modernizasyon ve Süt Üreticilerinin Yaşam Kalitesini Artırma" projesinin uygulama sözleşmesinin imza töreni yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasındaki törene Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut, proje ortakları Malkara Süt Üreticiler Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Ercan Mutluer ve bahsi geçen il ve ilçelerin süt birliği üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Mahmut Şahin, bir süt diyarı olan Trakya'nın hak ettiği noktaya gelmesi için alt yapının önemine vurgu yaptı.

Bu tür projelerin alt yapının güncellenmesine, üretimin anlık ölçülebilmesine ve beraberinde verimin artmasına katkı yapacağını söyleyen Şahin, projenin aynı zamanda göçün önüne geçeceğini belirtti.

Proje ile 3 süt üreticisi birliğindeki 57 süt toplama merkezinde dijitalleşme ve modernizasyonun sağlanarak, süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçağın önlenmesi, yem kırma ve karıştırma makinesi alınmasıyla yem maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Her bir süt toplama noktasında 200 litre kapalı tip süt kabul kazanı ve süt toplama indikatörü alınmasıyla sütün toplanmasında etkinlik ve verimlilik ile modernizasyon sağlanacak, süt toplamada süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçak sıfır düzeyine inecek.

Her bir süt üreticileri birliğine kurulacak tartılı indikatör sisteminin yazılım entegrasyonunun yapılması sayesinde, süt toplamada dijitalleşme sağlanacak, mevcut durumda manuel olarak alınan kayıtlar dijital ortamda alınmaya başlanacak.

Her bir süt üreticileri birliğine yem kırma ve karıştırma makinası alınması vasıtasıyla, süt üreticilerinin süt üretim maliyeti azalacak.

Süt üreticilerine verilecek tarımsal girişimcilik ve süt üretiminde verimlilik eğitimleri sayesinde, süt üreticilerinin süt üretimine ilişkin maliyetleri azalacak, daha verimli süt elde edilecek, ayrıca birer girişimci olan süt üreticileri tarımsal girişimcilik ve inovasyon, Ar-Ge konularında farkındalık sahibi olacak.

Proje sayesinde süt üreticilerinin işlerini bırakmalarının önüne geçilecek ve kırsal kesimden kente göç oranı süt üreticileri özelinde azalacak.

12 aylık bir uygulama süreci bulunan projenin toplam bütçesi bir milyon 595 bin lira olurken, bu miktarın yüzde 78'i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.