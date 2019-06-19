Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ
ve Kırklareli
'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, F.M, M.M. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Kırklareli Vize
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri Kıyıköy
beldesinde bir ihbarı değerlendirerek Ö.H, A.K, F.C.B, H.Ç. ve A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda ise 11 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.