Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Yakıtı Biten Otomobile Başka Araç Çarptı, Baba-oğul Yaralandı

Tekirdağ Yakıtı Biten Otomobile Başka Araç Çarptı, Baba-oğul Yaralandı

1 saat önce

Yakıtı biten otomobile başka araç çarptı, baba-oğul yaralandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde plakası ve sürücü bilinmeyen otomobilin çarptığı park halindeki otomobilde Murat Balkır (61) ve oğlu Olcay Balkır (33) yaralandı.

Yakıtı biten otomobile başka araç çarptı, baba-oğul yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde plakası ve sürücü bilinmeyen otomobilin çarptığı park halindeki otomobilde Murat Balkır (61) ve oğlu Olcay Balkır (33) yaralandı.

Kaza, Malkara'Hayrabolu yolu üzerindeki Hacıevhat Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Murat Balkır yönetimindeki 34 YM 9276 plakalı otomobilin Hacıevhat Mahallesi'nde yakıtı bitti. Sürücü Murat Balkır, aracını emniyet şeridine çekerek, durumu yakınlarına bildirdi. Bu sırada plakası ve sürücü bilinmeyen bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada, sürücü Murat Balkır ve araçtaki oğlu Olcay Balkır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü ise durmayarak, olay yerinden kaçtı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Kaza Kırım ekibince kurtarıldı. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olay yerindeki kırık araç parçalarını incelemeye alırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: DHA

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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