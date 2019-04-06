Tekirdağ Yakıtı Biten Otomobile Başka Araç Çarptı, Baba-oğul Yaralandı

Yakıtı biten otomobile başka araç çarptı, baba-oğul yaralandı Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde plakası ve sürücü bilinmeyen otomobilin çarptığı park halindeki otomobilde Murat Balkır (61) ve oğlu Olcay Balkır (33) yaralandı.
Kaza, Malkara'Hayrabolu
yolu üzerindeki Hacıevhat Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Murat Balkır yönetimindeki 34 YM 9276 plakalı otomobilin Hacıevhat Mahallesi'nde yakıtı bitti. Sürücü Murat Balkır, aracını emniyet şeridine çekerek, durumu yakınlarına bildirdi. Bu sırada plakası ve sürücü bilinmeyen bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada, sürücü Murat Balkır ve araçtaki oğlu Olcay Balkır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü ise durmayarak, olay yerinden kaçtı.
Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Kaza Kırım
ekibince kurtarıldı. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Polis
, olay yerindeki kırık araç parçalarını incelemeye alırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.