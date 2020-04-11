Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü - Son Dakika

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Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü
7 saat önce
Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ'ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.
Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü
TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ'ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.
İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gece 24.00'da başlayan yasak dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokaklar bomboş kaldı. Süleymanpaşa'nın en işlek cadde ve sokakların bile boş kalması hayalet kent manzarası ortaya çıktı.
Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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