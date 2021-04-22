Tekirdağ Yatırım ve İstihdam İmkânları Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda Tekirdağ Yatırım ve İstihdam İmkanları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Tekirdağ Yatırım ve İstihdam İmkanları Değerlendirme Toplantısı'nda, Tekirdağ'da istihdamı arttırarak genç işsizlere yeni iş sahaları oluşturabilmek ve ekolojik sanayinin geliştirilmesi için şu ana kadar yapılan çalışmalar ve yapılabilecekler ele alındı. Ayrıca Süleymanpaşa Ekolojik Endüstri ve Lojistik Bölgesi (SELEB) projesindeki son gelişmeler ile Tekirdağ dumansız sanayi alanının sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Tohumcu katıldı. - TEKİRDAĞ