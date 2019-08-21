TEKİRDAĞ YEDİEMİN OTOPARKINDAKİ ARAÇLARI İNEK KÜPESİ İLE NUMARALANDIRDILAR

TEKİRDAĞ'da çeşitli nedenlerle yediemin parkına çekilen ve bazıları yıllardır çürümeye terk edilmiş motosiklet ve araçlar, işletmeci tarafından kaybolmasının önüne geçilmesi için inek küpesi ile numaralandırıldı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan 'change' (Şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu motosiklet ve araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Otomobil ve motosikletlerle dolan otoparkın işletmecisi İsmail Kılıç, kaybolmasın diye motosikletlere küpe uygulaması başlattı. Motosikletleri inek küpesi ile numaralandırarak kaybolmasını önleyen Kılıç, milli servetine otoparkta çürüdüğünü söyledi. Kılıç, 'Tekirdağ'da 2012 yılından bu yana otoparkçılık yapmaktayım. Bu otoparkla ilgili en büyük sorunlarımızdan biri bize bırakılan ve zamanında alınmayan motosikletler ve diğer araçlarla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Bu araçlara yer bulmakta da zorlanıyoruz. Burada iş Tekirdağ'da Milli Emlak Müdürlüğü'ne düşüyor. Milli Emlak Müdürlüğü'nden bize bırakılan araçlarla ilgili yardım bekliyoruzö dedi.

Sadece kendi işlettiği otoparkta da 400'ün üzerinde motosiklet olduğunu, diğer otoparkları da hesaba katıldığın da sayının binlerce olduğunu söyleyen Kılıç, Bunlar yaklaşık 4- 5 yıldır devam eden süreçle geliyor ama ne satılıyor ne de sahipleri tarafından alınıyor. Bu araçlar büyük bir sorun teşkil ediyor. Burada hem millet hem de devlet herkes kaybediyor. Bunlar zamanında para verilip, alınan değerli eşyalar bunlar milli servet. Burada milli servetimiz çürümeye bırakılmış durumda bunlar alınıp, kullanılıp durumda olanlar var. Hurdaya ayrılacak durumda olanlar var. Milli servet çürümeye bırakılmış durumdaö şeklinde konuştu.

'KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NUMARALANDIRDIK'

Yetkililere seslenen Kılıç, Yetkililer yapacağı işleri zaman kaybetmeden bir an önce yaparsa en azından milletin malı da rezil olmaz. Böylece millet de kaybetmez devlet de kaybetmez. Otoparkımızda motosikletlerin her birine küpe takarak kayıp ve karışıklığı önlemek adına bunu yapmak zorunda kaldık. Sayı o kadar çok ki bunları bulamıyoruz. Mal sahibi geldiğinde arayıp, bulmak çok zor oluyor. Bunlar kaybolmasın veya üstümüze düşen sorumlulukta bir sıkıntı yaşamayalım diye bunlara hayvanlara takılan küpe şeklinde özel küpe yaptırarak, küpe ile muhafaza ettikö dedi.