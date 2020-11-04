Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi - Son Dakika

Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi

04.11.2020 11:41
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi, System.String[]

TÜRKİYE Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün elde ettiği başarılarla Türkiye'nin devleri ile yarışmaya başladığını belirterek, milli takıma sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunu söyledi.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün elde ettiği başarılarla Türkiye'nin devleri ile yarışmaya başladığını belirterek, milli takıma sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunu söyledi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, son dönemlerde elde ettiği başarılarla, Türkiye'nin ilk 5 kulübü arasına girmeyi başardı. Kulübün Türkiye Yelken Federasyonu misyonunda iyi bir yerde olduğunu ve ilk 5 kulüp arasında olduğunu söyleyen Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, sporcuların başarılı sonuçlar aldığını söyledi. Yılda 11 yarış düzenlediklerini ancak pandemi  nedeniyle federasyonun aldığı kararla yarış sayısının düştüğünü belirten Uzel, buna karşın gençlerin, velilerin yelken sporuna ilgisinin arttığını ve açtıkları yaz okullarına yılda 150 sporcunun katıldığını söyledi.

Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel: 'MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün milli takıma sporcu yetiştirmesi konusunda büyük yol aldığını belirten Uzel, 13 milli sporcularının bulunduğunu kaydetti. İstatiksel olarak daha yukarılarda olmayı hak ettiklerini belirten Uzel, sadece 2 kategoride yarışlara katıldıkları için 5'nci sırada yer aldıklarını söyledi. Uzel, "Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonalarında, bir çok birincilikler aldı, laser ve optimist kategorilerinde birinciliklerle, ikinciliklerle ve üçüncülüklerle döndük. Türkiye genellemesine baktığımızda ilk 5 kulübün içerisinde bulunuyoruz şuanda. Diğer 4 kulüp Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Yelken Kulübü ve Bodrum Yelken Kulübü. Tabi federasyon bu sıralamayı yaparken biz 3 sınıfta katılıyorsak İstanbul Yelken Kulübü, Galatasaray bunlar 5-6 sınıfta mücadele ediyorlar. O yüzden daha üstlerde görünüyorlar, biz çünkü sörf yapmıyoruz, başka yelken kategorilerinde bulunmadığımız için 2 dalda yaptığımız için, laser ve optimist de o yüzden 5'de koruyabiliyoruz kendimizi" dedi.

Kulüp sporcularından Alev Erkan'ın Laser Dünya Şampiyonası'nda 5'inci, Alev Erkan'ın da iki kez Balkan Şampiyonu olduğunu kaydeden Şenol Birol Uzel, "Ayrıca biz Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü olarak Türkiye'deki takım şampiyonasında  şampiyon olduğumuz için, İtalya'daki şampiyonaya bizim takımımızı gönderdi orada da 6'ncı olduk. Daha bir çok başarımız var tabi bunlar sadece bir kısmı" dedi.

PANDEMİ SONRASI İLK YARIŞ GERÇEKLEŞTİ

Pandemi süreci ile yarışlara uzun süre ara verilmesinin ardından Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Uzel, "Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen izin, valiliğimizin de izni ile Cumhuriyet Kupası Yarışı düzenledik. 4 günlük bir yarıştı, iki gün olan hava muhalefetinden dolayı yapamadık. Yarışları tamamlayarak, çocuklarımızı ödüllendireceğiz" dedi.

- Tekirdağ

Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı, Tekirdağ, Türkiye, Yelken, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı         
12:14
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei