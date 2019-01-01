Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girdi

Tekirdağ Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girdi

1 saat önce

Tekirdağ yeni yıla silah sesleriyle girdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli mahallelerde tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah sesleri yükseldi.

Tekirdağ yeni yıla silah sesleriyle girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli mahallelerde tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah sesleri yükseldi. Silah sesleriyle birlikte sahil alanda gökyüzüne bırakılan havai fişekler renkli görüntülere sahne oldu.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da saatlerin 00.00'ı göstermesiyle yeni yılın ilk dakikalarından itibaren silah sesleri uzun süre susmadı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen geçmiş yıllardaki gibi Tekirdağ'ın farklı semtlerinde vatandaşlar, tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak yeni yılı kutladı.
Yer yer havai fişek gösterisi düzenlendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında susmayan silah seslerinin yanı sıra sahil alanda havai fişek gösterisi de düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

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