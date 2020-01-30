Tekirdağ yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı 3 yaralı

6 saat önce

Yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı 3 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne giren hafif ticari araç, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne giren hafif ticari araç, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Malkara - Keşan karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 23 yolcuyu Çanakkale'ye götüren Zeki Kuralay(47), yönetimindeki 16 ABE 710 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, ters yöne giren Sami Sepetçioğlu'nun (47), kullandığı 59 KG 105 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü ile yolcu otobüsünde bulunan 2 yolcu yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü araçtan çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otobüste hafif yaralana 2 yolcu ise ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Malkara - Çanakkale karayolu araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Otobüste bulunan 23 yolcu ise başka bir otobüsle yoluna devam etti. Otobüs sürücüsü Zeki Kuralay, ifadesi alınmak üzere Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detay

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralı sürücünün ambulansla hastaneye götürülüşü

-Kapanan karayolundaki araç kuyruğu

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA (Tekirdağ), (DHA)

Tekirdağ yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı 3 yaralı

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:13 Kaynak: DHA
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