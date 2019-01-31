Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Yolcu Otobüsündeki Yangın Korkuttu

Tekirdağ Yolcu Otobüsündeki Yangın Korkuttu

11 dakika önce

Yolcu otobüsündeki yangın korkuttuTEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alarak hareket eden boş yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcu otobüsündeki yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alarak hareket eden boş yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi karayolları kavşağı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan özel bir firmaya ait 59 SF 292 plakalı yolcu otobüsünün, harekete ettikten kısa bir süre sonra motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı durdururken, boş olan otobüste yangın çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, İtfaiye, Güncel
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