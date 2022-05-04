Tatilcilerin dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüşü sürüyor

04.05.2022 18:27
Tatilcilerin dönüşü sürüyor

Tatilcilerin dönüşü sürüyor Trakya güzergahındaki illere bayram tatiline çıkan İstanbullu vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ yollarında yoğunluklar yaşanıyor.

Tatilcilerin dönüşü sürüyor

TEKİRDAĞ - Trakya güzergahındaki illere bayram tatiline çıkan İstanbullu vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ yollarında yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul'dan çıkarak Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illerde Ramazan Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Yerli tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul'un yanın başındaki Tekirdağ'ın karayollarında İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik akışı olduğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğu drone ile havdan da görüntülenirken, kırsal bölgede jandarma ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde ise emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca İstanbul yönüne giden trafik akışında yolun iki şeridi araçlarla dolup taşarken, İstanbul'dan Tekirdağ yönündeki şeritler ise boş kaldı.

Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor
Tatilcilerin dönüşü sürüyor

YORUMLAR
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ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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