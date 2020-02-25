Tekirdağ yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Tekirdağ yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldüTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Madenci(38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Madenci(38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olun sürücü Mikail Okan, kendisini yerlere atarak sinir krizleri geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Sevim Madenci, karayolunda karşıya geçmeye çalışırken Mikail Okan'ın kullandığı 06 DTN 91 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpma ile metrelerce sürüklenen Madenci, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Mikail Okan, çarptığı madencinin hayatın kaybettiğini görünce sinir krizleri geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan ve kendisine yerlere atan Okan'ı sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Ölen Madenci'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mikail Okan ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:48 Kaynak: DHA
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