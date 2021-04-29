TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU - Son Dakika

TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU

29.04.2021 20:31

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma'nın başladığı saat 19.00'da polis ve jandarma ekiplerince Tekirdağ'da İstanbul sınırına uygulama noktası oluşturuldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma'nın başladığı saat 19.00'da polis ve jandarma ekiplerince Tekirdağ'da İstanbul sınırına uygulama noktası oluşturuldu. Noktada uygulama yapan polis ekipleri İstanbul yönünden gelen tüm araçları durdurup kontrol etti. Yolcu otobüslerinde ise yarı kapasite kontrolleri gerçekleştirildi. Kontrollerde seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi.

TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU
TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU

İstanbul, Tekirdağ, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU - Son Dakika


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