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Tekirdağ yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti
6 saat önce
Yunuslar, balıkçı teknesine eşlik ettiTEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknelerine eşlik eden iki yunus amatör kamera ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti
TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknelerine eşlik eden iki yunus amatör kamera ile görüntülendi.
Tekirdağ limanından avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde uzun süre teknelere eşlik etti. Yaklaşık 30 dakika su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları görüldü. Teknelere eşlik eden iki yunus daha sonra gözlerden kayboldu.
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