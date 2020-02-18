Tekirdağ yürüyerek paris'ten yola çıkan 3 fransız genç, tekirdağ'a vardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ yürüyerek paris'ten yola çıkan 3 fransız genç, tekirdağ'a vardı - Son Dakika

Tekirdağ yürüyerek paris'ten yola çıkan 3 fransız genç, tekirdağ'a vardı

7 saat önce

Yürüyerek Paris'ten yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a vardıFRANSA'nın başkenti Paris'ten 5 ay önce yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a ulaştı.

Yürüyerek Paris'ten yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a vardı

FRANSA'nın başkenti Paris'ten 5 ay önce yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a ulaştı.

Fransasız vatandaşları Müslüman Samuel Courkin (24) Kabe'ye, Yahudi Tanguy de La Fahte (20) Kudüs'e, Hristiyan Gaetan Robert de (26) İstanbul'a gitmek üzere 5 ay önce ülkelerinden yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine ulaşan Fransasız gençleri Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Alp, evinde misafir etti.

Samuel Courkin, '20 Eylül'de Fransa'dan ayrıldık. Birkaç ülkeyi yürüyerek geçtik. İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Mekke'ye gitmeden önce Lübnan ve Mısır'a yürümem gerekiyor. Tanguy'da hızlı yürüyecek çünkü Kudüs'e varmak istiyorö dedi.

'TÜRKLER SICAK KANLI'

Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Courkin açıklamasının devamında, 'Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz. Gezimiz parasız gerçekleşiyor. Küçük bir bütçem var. Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı ve misafirperverö diye konuştu.

Hüseyin Alp ise şunları söyledi:

"Dinlerin kardeşliği çok güzel. Birisi Yahudi, birisi Müslüman ve diğeri Hıristiyan. Bende onları misafir ettim. Birisi Mekke'ye, birisi Kudüs'e, diğeri de Ayasofya'ya gidiyor. Burada hangi kapıyı çalsalar onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız genişö

Tekirdağ yürüyerek paris'ten yola çıkan 3 fransız genç, tekirdağ'a vardı

Tekirdağ, Kudüs, Mekke, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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