Tekirdağlı anneler de onlar için ayakta

Tekirdağ'da bir grup kadın, kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla Süleymanpaşa'da buluştu.



Süleymanpaşa'daki bir meydanda grup adına açıklamada bulunan Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak herkesin boynunun borcu. Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz" dedi.



Açıklamanın ardından kadınlar ellerindeki pankartlarla birlikte sessiz bir şekilde dağıldı. - TEKİRDAĞ