Tekirdağlı balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağlı balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2020 09:19
Tekirdağlı balıkçılar AA'nın

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süleymanpaşa ilçesi sahilindeki balıkçılar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Balıkçı Hasan Erol, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" ve spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarına oy kullandı.

İnan Çiftçioğlu ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" ve spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını beğendi.

Balıkçılar, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Özkan Bilgin, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağlı balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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