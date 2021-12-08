Tekirdağlı balıkçılar ağları çinekop için atacak - Son Dakika

Tekirdağ'da bir süredir etkili lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın normale dönmesiyle Marmara Denizi'nde çinekop avlamaya çalışacak.

Kentte bir haftadır şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıda bekleyen balıkçılar, teknelerinin bakımlarını tamamlayıp, ağ tamiri yaptı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balık sezonunun biraz hareketli başladığını, ardından durgunlaştığını söyledi.

Buna rağmen balıkçıların ekmeğini denizden çıkardığını belirten Pehlivanoğlu, "Son haftalarda şiddetli lodos nedeniyle avcılık olmadı. Balıkçılar ağ bakımı yaptı. Boğaz'da çinekop avcılığı oluyormuş, inşallah buradaki arkadaşlarımız da denize çıkıp çinekop için ağ atacak." dedi.

Balıkçı Ahmet Kılıç da bu akşam denize çıkarak ağ atacaklarını, çinekop ve istavrit ile kıyıya dönmek istediklerini ifade etti.