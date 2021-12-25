TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, AVLANMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da artan maliyetleri nedeniyle bir haftadır avlanmaya çıkmayan balıkçılar, döviz kurlarındaki düşüşün ardından yeniden denize açılmak için son hazırlıklarını tamamladı. Balıkçı Hüseyin Oğuz, "Mazot fiyatları daha da düşerse daha rahat denize çıkacağız. O zaman maliyetimiz az olduğu içinde tuttuğumuz balıkta kazancımız biraz daha artıyor" dedi.

Tekirdağ'da balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle bir hafta önce avlanmaya ara verdi. Döviz fiyatlarındaki düşüşün ardından özellikle mazot fiyatlarında indirim bekleyen balıkçılar, denize yeniden açılmak için son hazırlıklarını tamamladı. 30 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz, döviz kurlarındaki düşüşün ardından mazot fiyatlarında indirim beklediklerini söyledi. Oğuz, "Denize çıkmak için şu anda hazırız, tabii çıkmamız için mazot fiyatları daha da düşerse daha rahat denize çıkacağız. O zaman maliyetimiz az olduğu içinde tuttuğumuz balıkta kazancımız biraz daha artıyor. Denize çıkılmadığı zaman balıkların fiyatı elbette yükselir. 15 liraya satılan hamsi, şu anda balığa çıkamadığımız için 40 liraya satılıyor. Bizler denize çıktığımız zamanlarda, 20 liraya sattığım balığı, çıkmadığımız zamanlarda direkt olarak 35-40 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bu sıralarda denizden tutabileceğimiz tek balık türü karides var. Dönem karides dönemi. Karides avına çıktığımızda kilosunu 20 TL'den satıyoruz. En fazla 23 TL'den satıyoruz. Biz balıkçılar olarak karides avına çıktığımız zaman 50-100 kilo tutmalıyız ki, bizim av masraflarımızı kurtarması lazım. Mazot biraz daha düşse, Tekirdağlı balıkçılar olarak hepimiz avlanmaya hazırız. Tüm balıkçılar rahat, rahat denize açılmayı gözlüyor" diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler ise tüm hazırlıkların bittiğini ve balığa çıkacaklarını belirterek, "Hazırlıklar tamamlandı. Bizim balığa çıkmamamız fiyatları etkiler. Vatandaş balık yiyemeyecek. Bizim gibi onlarca kayık var. Çıkarlarsa tabi ki vatandaş ucuz balık yer" dedi.

'DOLAR BAZINDA FİYATI ARTAN BALIKLAR VAR'

Tekirdağlı tezgahta balık satan Hasan Erol, birkaç balığın dolar bazında fiyatında artış olduğunu belirterek, "Her şey gibi oda yükseldi. İstavrit, çinekop, barbun, hamsi bunlar zam almamış ürünler, yazın neyse kışında o şekilde gidiyor. Yalnız çipura, levrek, somon bunlar dolar bazında fiyatları artan balıklardır. Ama tabi bu düşüşle bununda düşmesini bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Bunun öncesinde fiyat artışı olmadığı zamanlarda müşterilerimizin talepleri daha çoktu. Ama bu döviz artışı bizlerinde işlerini kötü bir şekilde etkiledi. Balıkçıların balığa çıkamaması en büyük etki oldu. Balıkçı teknelerinde 10 kişi, 15 kişi çalışıyor. Örneğin geçenlerde bir balıkçı arkadaşımız 10 bin liralık balık tutmuş, ama masrafı 15 bin lira, sonuç olarak kendi cebinden gidiyor bu sefer. Bu masraflarda bize yansıyor, 3-5 kazanırken şu anda dükkanı çevirmeye çalışıyoruz. Onu da kazanmakta güçlük çekiyoruz. Talep az alıyoruz, istavrit, çinekop, barbun zam görmeyen balıklardan bir kaçıdır" diye konuştu.