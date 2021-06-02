Tekirdağlı balıkçılar, deniz salyasından suya ağ atamıyor - Son Dakika

Tekirdağlı balıkçılar, deniz salyasından suya ağ atamıyor

MARMARA Denizi'nde etkili olan, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, Tekirdağ'da su altındaki canlıların yaşamını da olumsuz etkiliyor.

MARMARA Denizi'nde etkili olan, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, Tekirdağ'da su altındaki canlıların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 1 yıldır deniz salyası, balıkçı arkadaşlarımızı olumsuz etkiledi, bu sene denize ağ atamadılar" dedi.

Tekirdağ'ın birçok kıyısında beyaz tabaka halinde biriken müsilaj, son sağanakların ardından denizin dibine çöktü. Dibi müsilaj ile kaplanan Marmara Denizi'nde hem su altı canlılarını hem de avcılığı olumsuz etkilendi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Pehlivanoğlu, müsilaj nedeniyle zor dönem geçirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır deniz salyası, balıkçı arkadaşlarımızın işlerini olumsuz etkiledi. Balıkçı arkadaşlarımız bu sene denize ağ atamadı. Rüzgarla birlikte limanda bulunan deniz salyası açığa gitti. Tabi yağmurların da yağmasıyla dibe çöktü fakat bu 'bitti' anlamına gelmiyor. Havaların lodos olmasıyla tekrar geleceğini bekliyoruz. Şu anda tüm balıkçı arkadaşlarımız mağdur. İnşallah yakın zamanda biter ve biz de 1 Eylül'de 'vira bismillah' deriz" diye konuştu.

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'BAZEN AĞLARI DENİZDE BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK'

Balıkçı Sermettin Şengüllü de müsilajın işlerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. Bazen attığımız ağları denizde bırakmak zorunda kaldık. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz çünkü gerçekten bu salya bizi çok etkiledi" dedi.


Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağlı balıkçılar, deniz salyasından suya ağ atamıyor - Son Dakika
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