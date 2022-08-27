Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

27.08.2022 11:08
Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

Tekirdağlı balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Tekirdağlı balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için ağlarını onardı, motor ve radar bakımlarını tamamladı, teknelerini tamir etti.

Sabırsızlıkla yeniden denize açılacakları günü bekleyen balıkçılar, 1 Eylül'den itibaren "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.

Balıkçıların, ekmek teknelerinin bakımlarını tamamladığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle dedi:

"Herkes yeni sezona hazır. Bu sene balıkçılarımız için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Palamutun balıkçıların yüzünü güldüreceğini söyleyebiliriz. İnşallah balık bol olursa balıkçı da vatandaş da sevinecek. Balıkçılarımız 1 Eylül'de yeniden ağlarını denize atarak nasiplerini aramaya başlayacak."

"Bu yıl hiç olmadığı kadar palamut olacak"

Kentte 36 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de bereketli bir av sezonu beklediklerini ifade etti.

1 Eylül'de denize açılacaklarını dile getiren Şeremet, şunları kaydetti:

"Teknelerimizin hazırlıklarını tamamladık. Ufak tefek bazı işlerimiz kaldı. 'Vira bismillah' demeye hazırız. Bu yıl hiç olmadığı kadar palamut olacak. Balıklar çok güzel havyar tuttu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz ve vatandaşlarımız da bol bol ucuz balık yer. Sadece palamut değil lüfer ve çinekop da olacak."

Balıkçı Kamil Dağ da heyecanla 1 Eylül'ü beklediklerini belirterek, "Yeni sezonumuza az kaldı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sene nasibimiz bol olacak gibi. Geçimimiz denizden olduğu için biz de ekmeğimizin peşine düşeceğiz. Palamut bu sene bol. Yine ekmek mücadelesi için denize açılacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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