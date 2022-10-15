TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, KARADENİZ'DEKİ PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN

TEKİRDAĞ'dan Karadeniz'e açılan balıkçılar, tekneleri palamutla dolu olarak geri döndü.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yasak öncesi Tekirdağlı balıkçılar arasında da heyecana neden olmuştu. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, Tekirdağ'dan dola çıkarak İstanbul Boğaz'ından Marmara'dan Karadeniz'e geçtikten sonra palamut avcılığı için ağları denizin serin sularına bırakıyor. Ağlarını denizden çıkan balıkçılar, teknelerini palamut ile doldurarak dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamut bolluğu yaşandığını belirterek, Bu senede Eylül ayından bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar.İnşallah böyle devam eder. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye inşallah devam edecekler. Karadeniz biraz daha buradan bereketli geçiyor. Oradaki balıkçı arkadaşlarımızda bu seneden çok memnunlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin inşallah. Orada şuanda palamut avcılığı yapıyoruz. Ama nasip olursa almış olduğumuz haberlerde inşallah yakın bir zamanda lüferi bekliyoruz. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyeceklerdedi.