Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle denize ağ atamıyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kesiminde dibde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor.

Denize açılamayan bazı balıkçılar kıyıda ağlarını tamir ederken, bazı balıkçılar da çapari ile avlanmaya çalışıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, son dönemde Tekirdağ'da müsilajın kıyılarda etkisini yitirdiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, Tekirdağ'da salyanın daha çok diblerde etkili olduğunu belirterek, "Denize atılan ağların salyayla dolduğunu için balıkçıların avlanmıyor. Yaklaşık 6 aydır salya gitmedi. Kıyılardan kayboldu ama şimdi deniz dibinde var. Balıkları da balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalar etkili oluyor zamanla daha da iyi olur diye bekliyoruz. Şimdilik ağla avcılık yapmak zor." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da bakanlığın çalışmalarının olumlu sonuçlarının zamanla görüleceğini ifade etti.

Müsilajın ağlarla avlanmayı zorlaştırdığını dile getirerek, "Şubat ayından beri ağ atamıyoruz. Çapari ile balık tutup ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz ama tuttuğumuz balığı da bazen satmakta zorlanıyoruz. Bazı vatandaşlar müsilaj olduğu için balık yemekten çekiniyor uzmanların bu konuya açıklık getirmesini istiyoruz. bazı arkadaşlar ağ tamiri yaparken bazıları da çapari ile avlanmaya devam ediyor." diye konuştu.