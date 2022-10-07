Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

07.10.2022 15:44

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları 3 gündür denize açılamıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Balıkçıların ağ onarımı yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğiz. Balık olursa biz de vatandaşlar da sevinecek. Rüzgarın dinmesiyle yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuzlar, poyraz nedeniyle avcılık yapamadıklarını söyledi.

Poyrazın dinmesini beklediklerini aktaran Oğuzlar, havanın düzelmesiyle denize çıkmaya başlayacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 22:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement