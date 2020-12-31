Balıkçıların yeni yılda umudu "hamsi ve istavrit" - Son Dakika

Balıkçıların yeni yılda umudu "hamsi ve istavrit"

31.12.2020 10:59

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla Marmara'da "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla Marmara'da "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Bu sezon Marmara'da umduklarını bulamayınca bir süre Karadeniz'e giden balıkçılar, yeni yıldan umutlu. Bir süre önce Karadeniz'den dönen tayfalar boş zamanlarında balıkçı barınağında, hasarlı ağlarını onararak hazırlık yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon balıkçıların kıyıya, dönem dönem bol palamut ve sarıkanatla döndüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, havalarının soğumasıyla yeni yılda balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini ifade ederek "Sezon ilk açıldığı zaman balıkçılar palamut avcılığı yaptı. Marmara'da fazla balık olmadığı için bizim balıkçılar daha çok Karadeniz'de avlandı. İnşallah yeni yılda umudumuz hamsi ve istavrit. Hamsi ve çinekop olursa balıkçının da vatandaşın da yüzü güler." dedi.

"Balık bol olunca emeklerimizin karşılığını alıyoruz"

Balıkçı İdris Şeremet de bu balık sezonunun diğer yıllara göre daha bereketli geçtiğini dile getirdi.

Denizlerde yasaklara uyulmasının ve denetimlerin sıkı olmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Şeremet, "Denizlerimizde herkes elinden gelen çabayı gösterince bunun karşılığını alıyoruz. Bu sene çinekop, palamut ve sarıkanat oldu. Çok şükür ekmek paramız çıktı. Yeni yılda havalar daha da soğuyacak. Sezon başına göre, balığın havyar tutup havyar dökme dönemine yaklaştığımız için balıkta biraz azalma olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yeni yılda bol balık avlayarak sezonu güzel kapatmak istediklerini anlatan Şeremet, "Yeni yılda hamsi ve istavrit avlayacağız. Fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağını balığın miktarı belirleyecek. Balıkçı ne kadar fazla balık tutarsa hem kendisi hem vatandaş güler. Balık bol olunca emeklerimizin karşılığını da alıyoruz. Hamsi de istavrit de yeni yılda yüz güldürecektir." diye konuştu.

Şeremet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bol balık olsun diye umut ediyoruz. Marmara'da avlanacağız, balık durumuna göre Karadeniz'e de ağ atacağız. Güzel bir avcılık yaparak sezonumuzu tamamlayacağız."

Balıkçıların yeni yılda umudu hamsi ve istavrit
Balıkçıların yeni yılda umudu hamsi ve istavrit
Balıkçıların yeni yılda umudu hamsi ve istavrit
Balıkçıların yeni yılda umudu hamsi ve istavrit

Karadeniz, Şeremet, Marmara, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçıların yeni yılda umudu 'hamsi ve istavrit' - Son Dakika


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