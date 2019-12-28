Tekirdağlı balıkçıların yeni yıldan umudu "hamsi" - Son Dakika
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Tekirdağlı balıkçıların yeni yıldan umudu "hamsi"

6 saat önce

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan ve bu sene umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi umuduyla Marmara'ya ağ atacak.

Tekirdağlı balıkçıların yeni yıldan umudu

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan ve bu sene umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi umuduyla Marmara'ya ağ atacak.

İstavrit ve palamut umuduyla sezona başlayıp Marmara'da umduklarını bulamayınca bir süre Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda hamsinin yüzleri güldürmesini ümit ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ilk 3 ayda balıkçıların umduğunu bulamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, yeni yılda havalarının soğumasıyla balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "Sezon ilk açıldığı zaman balıkçılar biraz hamsi ve istavrit avcılığı yaptı ama o da çok uzun sürmedi. Geçen yıl palamut çok olmuştu bu yıl da 'palamut olur balıkçının yüzü güler' diye bekledik ama palamut da olmadı bu sene. İnşallah yeni yılda umudumuz hamsi. Hamsi olursa balıkçının yüzü yeni yılda güler inşallah." dedi.

"Hamsinin kulağına kar geldiği zaman daha bereketli olur"

Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de geçen yıla göre bu sene durgun bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Yenil yılda hamsinin balıkçının yüzünü güldürmesini beklediklerini vurgulayan Şeremet, şöyle konuştu:

"(Vira bismillah) diyerek umutlarla başlamıştık sezona. Palamut bu sene olmadı. Sonra hamsi ve çinekopa umut bağladık. Çinekop da olmadı. Hamsiden sezon başlarında umduğumuzu bulduk. Bu sene palamut, çinekop ve aman aman bir istavrit olmadı. Bundan sonra Ege'den Karadeniz'e göç edecek balıkların ağlara takılmasını bekleyeceğiz. Hamsinin kulağına kar geldiği zaman daha bereketli olur. Aman aman çok olmayacak belki ama hamsinin yeni yılda biraz fiyatları düşürebilir. İstavrit, çinekop yeni yılda el yakar. Yeni yılda balıkçılar olarak umudumuz hamsi."

Şeremet, Marmara Denizi'nde bir deniz anası türünün sebep olduğu, "kaykay" olarak adlandırılan jelimsi tabakanın oluşmasının balıkçıları olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Karadeniz, Tekirdağ, Şeremet, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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