Tekirdağlı emlakçı ABD'deki araziyi Türk Lirası'yla satıyor

TEKİRDAĞ'da emlak danışmanlığı yapan bir firmanın yöneticisi Sedat Kapçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Napa kentinde 67 dönüm araziyi Türk lirası üzerinden 29 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı. Kapçak, "ABD'ye giderek görsel içerikleri çektik, arazinin üzerine çıktık, satışların nasıl yapıldığını araştırdıktan sonra bir fiyat oluşturduk ve 29 milyon 500 bin liradan ilana koyduk" dedi.

Tekirdağ 'da emlak danışmanlığı yapan bir firma, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı ve üzümleriyle meşhur Napa kentindeki bir araziyi Türk lirası üzerinden satıyor. Emlak sitelerine ilan veren firma, içinde mülklerinde bulunduğu tarıma elverişle 67 dönüm araziyi 29 milyon 500 bin liradan satışa çıkardı. Firma yöneticisi Sedat Kapçak, firma olarak hayalleri olduğunu belirterek, ABD'de satışa çıkardıkları arazinin arkadaş olan 2'si Türk 3 kişinin ortak malı olduğunu söyledi. Kapçak, "Biz hep Türkiye 'de satıyoruz. Ama niye ABD ya da başka ülkelerde yer almıyoruz, gayrimenkul almıyoruz. ABD'deki bir arazinin satışa çıkarıldığını öğrendik ve onlarda satışta bizim de aracılık etmemizi istediler" dedi.'AMERİKA'DA TL BAZINDA SATIŞ YAPACAĞIZ'ABD'den gelen talep üzerine teknik araştırma yaptıklarını söyleyen Sedat Kapçak, "Yurt dışında yaşayan yabancılar gelip Türkiye'de işte Antalya 'da, çeşitli illerimizde araziler alıyorlar. Neden biz Amerika'da almayalım, neden biz orada TL bazında satış yapmayalım diye düşündük. Bundan sonra oraya giderek görsel içerikleri çektik, arazinin üzerine çıktık, satışların nasıl yapıldığını araştırdıktan sonra bir fiyat oluşturduk ve 29 milyon 500 bin lira bazında ilana koyduk" diye konuştu.'İLGİ GÖRDÜ'

Araziyi satışa çıkarmalarının ardından başta ABD'den yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kapçak, "Satışını yapacağımız arazi için Arap ülkelerinden arayanlar var. Türkiye'den arayan işadamlarımız var, daha çok Amerikalılar rağbet ettiler. İlginçtir bizi aradıklarında İngilizce konuşuyorlar, tabi biz ilan açıklamalarımızı Türkçe yaptığımız için arayanlardan Türkçe konuşmalarını istiyoruz. Biz orada Türkçe konuşmak ve Türk parası ile ticaret yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Evet, biz bunu Amerika'da TL bazında ve Türkçe konuşarak ticaret yapmayı öğreteceğiz. İnşallah da rabbim başarılı kılar. İyi bir yol aldık, ABD'de yaşayanlar bizi arıyor arazi için. Arazimiz artık satış aşamasına geldi. Önümüzdeki dönemde, ABD'ye giderek, satışı gerçekleştirebiliriz" dedi.