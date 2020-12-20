Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı - Son Dakika

Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı

20.12.2020 14:01

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi partilerin ilçe başkanları, Tekirdağlı gazi Tarık Cür'ün yeni bir yaşam kurabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi partilerin ilçe başkanları, Tekirdağlı gazi Tarık Cür'ün yeni bir yaşam kurabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden ve geçen yıl 20 Temmuz'da teröristlerce döşenen mayına basması sonucu iki bacağını kaybeden Cür için başlatılan kampanya devam ediyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Türk bayrağının önünde toplandı.

Burada ortak okunan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Güzel memleketimin güzel insanları. Tarih, Türk milleti olarak birlikte hareket ettiğimizde nice zorluklara göğüs gerdiğimiz, nice güzellikleri ortaya koyduğumuz olaylarla dolu. Güzel ilçemiz Kapaklı'da birlik ve beraberlik örneği sergileyerek kahraman gazimiz Tarık Cür'ü evinin önünde coşku ile nasıl karşıladıysak aynı dayanışma ve kardeşlik ruhuyla karakteri ve kişiliğiyle tüm Kapaklı halkının takdirini, saygısını ve sevgisini kazanan Tarık kardeşimizin yuvasını hep birlikte inşa ediyoruz. Beraberliğimizin tüm Türkiye ve dünyaya örnek olması dileğiyle siz değerli vatandaşlarımızı Kapaklı Belediyesinin başlatmış olduğu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma bizim mayamızda var. Biz birlikte güzeliz."

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, gazi Tarık Cür için bir süre önce Gaziantep'e kız istemeye gitmiş ve nişan törenine katılmıştı.

Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı
Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı

Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak         
12:54
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor         
11:28
Şişli'de silahlı sopalı yol verme kavgası kameralarda Şişli'de silahlı sopalı yol verme kavgası kameralarda         
10:58
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 14:17:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağlı gazi Tarık Cür için başlatılan kampanyaya videolu destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei