Tekirdağlı gençler İdlib şehitleri için pedal çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlı gençler İdlib şehitleri için pedal çevirdi - Son Dakika

Tekirdağlı gençler İdlib şehitleri için pedal çevirdi

7 saat önce

Tekirdağ Gençlik Merkezi'ne üye bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak için düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi'ne üye bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak için düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik gurup, sahil dolgu alanında başlatılan bisiklet turunu, Altınaova Mahallesi'nde tamamladı.

Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri anmak için gençlerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman birlik olması gerektiğini ifade eden Modalı, "İdlib şehitlerini anma turu yaptık. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da gençlerimizle farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bisiklet turuna katılan gençlerden Zehra Kuş, şehitlerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Etkinlik çok anlamlı. Biz gençler olarak şehitlerimizi unutmadığımızı, onlara çok değer verdiğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Tekirdağlı gençler İdlib şehitleri için pedal çevirdi

Tekirdağ, İdlib, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:51 Kaynak: AA
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