Tekirdağlı hayırsever bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı - Son Dakika

Tekirdağlı hayırsever bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı

28.03.2021 13:01
Tekirdağlı hayırsever bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müjgan Karagöz, bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müjgan Karagöz, bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

Eğitime yaptığı katkıların yanı sıra hayırsever kimliğiyle de tanınan Karagöz, eşi Serkan Karagöz ile özel çocuklar için 2013'te Müjgan - Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni yaptırdı.

Müjgan Karagöz, 2018'de ise eğitime bağışladığı eviyle Müjgan Karagöz Anaokulunun açılmasına katkı sağladı.

Daha sonra ikinci üniversiteyi okumaya karar veren Karagöz, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi oldu.

Son sınıfa gelen Karagöz, yaptırdığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

Müjgan Karagöz, gazetecilere, son sınıf öğrencisi olarak, bağışladığı evde hizmet veren anaokulunda staj yapmak istediğini söyledi.

Stajyer öğretmen olarak kendi okulunda öğrencilere yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Karagöz, "Tabii pandemi nedeniyle stajlar muaf edildiğinden tamamen gönüllü olarak buradayım. Allah nasip ederse hem hayırsever hem öğretmen olarak eğitime destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Karagöz, stajın ilk gününde yaşadığı heyecanın anlatılamayacağını, daha önce kendisine "Müjgan teyze" veya "Müjgan abla" olarak seslenen çocukların şimdi "Müjgan öğretmenim" demelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Biz her zaman devletimiz, milletimiz için varız"

Her zaman eşinin yanında olduğunu ve onunla gurur duyduğunu belirten Serkan Karagöz ise devlete ve millete faydalı işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eşinin kendi bağışladığı okulda öğretmen olarak görev yapmasının çok manidar olduğunu vurgulayan Karagöz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Müjgan Hanım'ın ikinci üniversiteyi okumak istemesi bizim evimizde onur kaynağı oldu. Bizim bildiğiniz gibi 2 tane okulumuz var. Hem engeliler okulumuz hem de anaokulumuz. Bu iki okulumuzda da çocuk gelişiminin çok faydalı olacağını da gördüğüm için Müjgan Hanım'ın böyle bir okula gitmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah hem okulunu hem de stajını bitirecek. Biz her zaman devletimiz, milletimiz için varız. Önümüzdeki yıllarda da inşallah güzel şeyler yaptırmayı düşünüyoruz.*

Atatürk Üniversitesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağlı hayırsever bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı - Son Dakika


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