Tekirdağlı hindi üreticisi salgına rağmen satışlardan memnun - Son Dakika

Marmaraereğlisi ilçesinde hindi üreticisi Kadir Ermiş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen satışlardan memnun.

Ermiş, Çeşni Mahallesi'ndeki arazisinde kurduğu çiftliğinde yıl boyunca beslediği çeşitli büyüklükteki hindileri satışa sundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ermiş, çiftlikte yaklaşık 8 yıldır hindi üreticiliği yaptığını söyledi.

Trakya'da yılbaşı için hindiye ciddi bir talep olduğunu, üreticilerin büyük bölümünün hayvanlarını toptan sattığını, kendisinin de her keseye göre hindi yetiştirdiğini anlatan Ermiş, "Benden de toptan, hepsini birden isteyen çok oldu ama ben vermedim. Yılbaşına kısa süre var, o zamana kadar elimizdeki hindilerin tamamı tükenir." dedi.

Ermiş, vatandaşların, yılbaşı sofralarının değişmez lezzeti haline gelen hindiye büyük rağbet gösterdiğine işaret ederek, "Elimde bin 300 hindi var, bu yıl satışlar daha şimdiden çok iyi. Hiçbir üreticinin elinde yılbaşı sonrası hindi kalacağını düşünmüyorum. Birçok üretici şimdiden elindeki hindileri tüketti. Asıl satış son bir haftada oluyor. Tabii ki geçen yıldan bu zamana her şeyin fiyatında belli bir artış yaşandı. Biz de yeme ve diğer maliyetlere gelen artışı az da olsa hindi fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Fiyatı 220-500 lira arasında değişiyor

Hindi fiyatları hakkında bilgi veren Ermiş, 8-9 kilogramlık bir hindinin 220-250 lira, 15 kilogram ve üzeri bir hindinin 450-500 liradan satıldığını dile getirdi.

Bazı müşterilerin hindisini canlı aldığını bazılarının da çiftlikte kesilip temizlenmesini istediğini anlatan Ermiş, kesme ve temizleme işlemini 20 dakikada yapabildiklerini söyledi.

Ermiş, belli bir müşteri portföylerinin olduğunu vurgulayarak, "Bunların dışında da alıcılar oluyor. Ancak hindiyi almakla iş bitmiyor. Hindiyi daha lezzetli hale getirebilmek ve daha büyük bir keyifle yemek gerekiyor. Bu hindilerin kesilip temizlendiği zaman en az 3 gün tuzda yatırılıp dinlenmeye bırakılması gerek. Daha sonra pişirilmesini tavsiye ediyoruz. Böyle daha lezzetli ve daha güzel oluyor." diye konuştu.

Standart yılbaşı hindilerinin yanı sıra, özel besledikleri 15 kilogram ve üzeri hindilerin de ciddi alıcı bulduğunun altını çizen Ermiş, "Bu hindilerin sayısı daha az. Özel alıcısı var. Bunları diğerlerinden ayrı yerlerde besliyoruz. Bu hindilerimizin de fiyatı 500 liranın üzerinde." ifadelerini kullandı.