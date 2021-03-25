Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğu koruma altına alındı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da bir iş insanının cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, "Tekirdağ'da bir iş insanının 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı" şeklindeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, vakaya ilişkin alınan bilgiyle Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığıyla temasa geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmekte. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisiyiz."