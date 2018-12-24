Tekirdağlı Judoculardan Madalya Başarısı

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Büyükler Judo Şampiyonasında mücedele eden Tekirdağlı judocular Muhammed Mustafa
Koç ve Nazmi Bitkin, madalyayla döndü. Antalya
'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 57 ilden 217'si kadın, 381'i erkek olmak üzere toplam 598 sporcu katıldı.
Şampiyona'da Tekirdağ'ı Muhammed Mustafa Koç ve Nazmi Bitkin temsil etti.
Koç, ilk defa katıldığı büyükler şampiyonasında rakiplerini yenerek 81 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Tekirdağ adına yarışan sporcu Bitkin de 100 kiloda üçüncülük elde etti.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
judo antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının güzel bir dereceyle şampiyonadan ayrılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Emeklerinin kars¸ılıgˆı olarak bo¨yle madalyaların gelmesinin, mutluluk verici olduğunu vurgulayan Şilli, şunları söyledi:
"Bas¸arıya giden yolda c¸alıs¸manın ne kadar o¨nemli oldugˆunu biliyoruz. Her zaman daha iyisini yapmaya c¸alıs¸ıyoruz madalya alan judocularımızı tebrik ediyor ve milli takımda bas¸arılar diliyorum. Bu bas¸arıların tesadu¨f degˆil azim, emek ve alın teri oldugˆunun farkındayız. Sporcularımız Koç ve Bitkin'i tebrik ediyor bas¸arılarının devamını diliyorum."