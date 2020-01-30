Tekirdağlı karateciler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlı karateciler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Tekirdağlı karateciler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek

6 saat önce

Tekirdağlı karateciler, Macaristan'da düzenlenecek "Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil edecek.

Tekirdağlı karateciler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek, System.String[]

Tekirdağlı karateciler, Macaristan'da düzenlenecek "Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil edecek.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 7-9 Şubat'ta düzenlenecek şampiyonada Uğur Burak Özgündüz gençler artı 76 kiloda, Yiğit Osman Köşdere ümitler 70 kiloda mücadele edecek.

Karate antrenörü Yılmaz Destegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının Avrupa şampiyonasında güzel dereceler elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

Destegül, başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Karateye ilgi güzel. Bizler de gerçekten bu sporu yapmak isteyen gençlerle çalışıp milli takıma başarılı sporcular kazandırmak istiyoruz. İki sporcumuz Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. İnşallah kürsüde yer alarak emeklerinin karşılığını alacaklardır. İki sporcumuz da milli takım antrenörü olan eşim Derya Destegül ile kampa devam ediyor. "

Macaristan, Ümit Genç, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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