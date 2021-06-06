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Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor - Son Dakika

Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor

06.06.2021 12:33

Tekirdağlı milli yelkenciler İlayda Şen ve Kutsal Güneş Kurnaz, Optimist Dünya ve Avrupa Yelken şampiyonalarında gözlerini madalyaya dikti.

Tekirdağlı milli yelkenciler İlayda Şen ve Kutsal Güneş Kurnaz, Optimist Dünya ve Avrupa Yelken şampiyonalarında gözlerini madalyaya dikti.

İzmir'de Türkiye Yelken Federasyonunca (TYF) düzenlenen 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar ve İlayda Şen dereceye girerek milli takıma seçildi.

2021 yılı Optimist Milli Takımı'na seçilen Kurnaz, Ayyıldızbayraktar ve Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini alarak karada ve denizde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli yelkenciler Ayyıldızbayraktar ve Şen, 20-27 Haziran'da İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, Kurnaz da İtalya'da 30 Haziran-10 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

İlayda Şen (13), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelkenin kendisi için vazgeçilmez bir tutku haline geldiğini söyledi.

Her zaman kürsüde yer almak için daha çok çalıştığını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Yelkene 6 yaşında ailemin yönlendirmesiyle başladım. İlk başlarda biraz zorlansam da hiç yelkeni bırakmadım. Zamanla yarışlara katıldıkça yelkeni daha çok sevdim. En son İzmir'de düzenlenen yarışlara katıldım ve benim için iyi geçti. Yarışlarda istediğimi alarak milli takıma seçildim ve Avrupa Şampiyonası'na gidecek milli sporcuların arasına girdim. Ülkemizi temsil edeceğim için çok mutluyum. Şampiyonada da elimden geleni yapacağım. Ülkemize madalya kazandırmak istiyorum."

Kurnaz: "Dünya şampiyonasına gideceğim için çok mutluyum"

Kutsal Güneş Kurnaz (13) da Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Milli takım seçmelerinin kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan Kurnaz, "Kendime göre yapabileceğim en güzel dereceleri yaptım. Dünya şampiyonasına gideceğim için çok mutluyum. Dünya şampiyonasına katılmak gibi bir hayalim vardı. Her zaman olduğu gibi hedefim şampiyonluk. Orada bütün ülkelere İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Ayyıldızbayraktar (14) ise şampiyonadan güzel derecelerle döneceklerine inandıklarını aktararak, "İzmir'de yapılan yarışlarda milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Avrupa şampiyonasına gidecek olmak sevindirici. Haftanın 5 günü çalışma yapıyorum. Şampiyonada hedefim dereceye girerek ülkemizin bayrağını orada dalgalandırmak." diye konuştu.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de şampiyonalara kadar sporcuları sıkı bir çalışma programı beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yarışların sonucunda 12 kişilik milli takım kadrosu belirlendi. Kulübümüzden 2 sporcu Avrupa şampiyonasına, bir sporcu da dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Sporcularımızdan umutluyuz. Orada başarılı bir yarış çıkararak güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. Şampiyonaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor
Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor
Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor
Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor

Milli Takım, Yelken, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekirdağlı milli yelkenciler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor - Son Dakika Spor


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