Son Dakika Haberleri: Tekirdağlı öğrenciler Diyarbakır'da akranlarıyla buluştu
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Tekirdağlı öğrenciler Diyarbakır'da akranlarıyla buluştu

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tekirdağ'dan 40 öğrenci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akranlarıyla buluştu.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tekirdağ'dan 40 öğrenci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akranlarıyla buluştu.
Kente 4 öğretmen nezaretinde gelen öğrenciler, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Buradaki zırhlı araçları inceleyen öğrencilere, askerler tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Daha sonra Petekkaya köyüne geçen Tekirdağlı çocuklar, buradaki yaşıtlarıyla Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti, birlikte yaptıkları uçurtmaları uçurdu.
Proje koordinatörü Merve Niş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Diyarbakır'ı tanıma ve buradaki yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.
Niş, "Batısı, doğusu olmadan hepimiz biriz, kardeşiz. Bir araya gelmek istersek her şekilde gelebiliyoruz. Bu projeyle bunu sağlamak istiyoruz. Arada ne kadar mesafe olsa da gönüllerimiz her zaman bir. Çocuklar Tekirdağ'a dönseler de Diyarbakır onların yüreğinde olacak." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Hasan Ersoy ise proje sayesinde yeni insanlarla tanışıp kaynaşma fırsatı bulduklarını belirtti.
İrem Acar da Diyarbakır'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada kendimi huzurlu hissettim. Dönünce arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye edeceğim. Gezilecek çok güzel yerler var." diye konuştu.
Köydeki çocuklardan Abdussamed Kaçmaz, Tekirdağ'dan gelen öğrencilerle tanıştıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Birlikte çok eğlendik. Biz de Tekirdağ'a gitmek istiyoruz." dedi.
Tekirdağlı öğrenciler Diyarbakır'da akranlarıyla buluştu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Diyarbakır, Tekirdağ, Çermik, Güncel
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