Tekirdağlı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağlı özel sporcu Emirhan Akçakoca
, Türkiye Atletizm
Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından İzmir
'de düzenlenen, Türkiye Atletizm Şampiyonasına farklı illerden özel sporcular katıldı.
Down sendromlu Emirhan Akçakoca, 100 metre koşu ve uzun atlama branşlarında Türkiye ikincisi oldu.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirhan Akçakoca'nın Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.
Öksüz, özel çocukların sporla eğitimlerini birleştirdiklerinde daha başarılı oldukları ifade ederek, "Tekirdağ'da özel sporcularla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem çocukların sosyalleşmesini sağlıyor hemde onları şampiyonlara hazırlıyoruz. Emirhan, Türkiye Şampiyonası'nda çok güzel bir derece elde etti. Sporcuma güveniyorum. İnşallah milli takımda da yer alıp ülkemizi temsil etmesini istiyoruz." dedi.