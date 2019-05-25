Son Dakika Haberleri: Tekirdağlı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağlı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu

1 saat önce

Tekirdağlı özel sporcu Emirhan Akçakoca, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Tekirdağlı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu, System.String[]
Tekirdağlı özel sporcu Emirhan Akçakoca, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen, Türkiye Atletizm Şampiyonasına farklı illerden özel sporcular katıldı.
Down sendromlu Emirhan Akçakoca, 100 metre koşu ve uzun atlama branşlarında Türkiye ikincisi oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirhan Akçakoca'nın Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Öksüz, özel çocukların sporla eğitimlerini birleştirdiklerinde daha başarılı oldukları ifade ederek, "Tekirdağ'da özel sporcularla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem çocukların sosyalleşmesini sağlıyor hemde onları şampiyonlara hazırlıyoruz. Emirhan, Türkiye Şampiyonası'nda çok güzel bir derece elde etti. Sporcuma güveniyorum. İnşallah milli takımda da yer alıp ülkemizi temsil etmesini istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:35 Kaynak: AA
Akçakoca, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:31:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağlı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]