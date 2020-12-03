Pazarcılar HES kodu uygulamasından memnun - Son Dakika

Pazar, cadde ve sokaklarda genelde maske kuralına uyulduğu gözlendi.

Denetimlerde vatandaşlara ve esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Denetimler esnasında HES kodu bulunmayanlar pazara alınmadı. Pazar esnafı uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Köprübaşı mevkisinde kurulan halk pazarı girişinde zabıta ekipleri HES kodu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara HES kodu denetimlerine başladı.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazara Hayat Eve Sığar ( HES ) kodu olmayanların girememesi, esnafı memnun etti.

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