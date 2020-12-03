Pazarcılar HES kodu uygulamasından memnun - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazara Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanların girememesi, esnafı memnun etti.
Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı illerden Tekirdağ'da ekipler, denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara HES kodu denetimlerine başladı.
Köprübaşı mevkisinde kurulan halk pazarı girişinde zabıta ekipleri HES kodu denetimi yaptı.
Denetimler esnasında HES kodu bulunmayanlar pazara alınmadı. Pazar esnafı uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.
Esnaf Vehbican Öztoprak, AA muhabirine, HES kodu uygulamasının sağlık açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.
Denetimlerde vatandaşlara ve esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Pazar, cadde ve sokaklarda genelde maske kuralına uyulduğu gözlendi.
- Kaynak: AA
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