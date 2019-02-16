Tekirdağlı Satranççılar Büyükustaya Karşı Ter Döktü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Rodostoşah Uluslararası GM ve WGM Satranç Turnuvası sona ererken, turnuva hakemlerinden FM Sasa Jevtic, turnuva kapsamında düzenlenen etkinlikte, Tekira Alışveriş Merkezi'nde Tekirdağlı 20 satranç oyuncusu ile simultane (eşzamanlı) gösteri maçı yaptı.

EŞKİNAT: "HEDEFİMİZ SATRANÇTA DÜNYA ÇAPINDA TANINMAK"

Etkinliği Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da yakından takip etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eşkinat, "Şu anda Süleymanpaşa'da eş zamanlı olarak iki tane büyük usta turnuvası devam ediyor. Bu turnuva kapsamında da Tekirdağlılara satrancı tanıtmak, sevdirmek ve bu spora ilgiyi arttırmak için bir simultane gösteri maçı organize ettik. Sasa dünyanın en iyi oyuncularından biri. Tekirdağlı satranç oyuncularıyla simultane maçlar gerçekleştirdi. Biliyorsunuz her sene bizim yaptığımız Rodostoşah turnuvaları, gelişerek devam ediyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin satrançla zihinsel gelişimlerini, uzun vadede planlama yapma becerilerini arttırmalarını sağlamak ve Süleymanpaşa'da satranç sporunu geliştirmek. Süleymanpaşa bu anlamda çok önemli yol aldı. Türkiye Satranç Federasyonuyla birlikte her yıl farklı etkinlikler yapıyoruz. Önümüzdeki sene de dünya çapında büyük bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Artık Süleymanpaşa satrançta ülke sınırlarını aşarak Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bizim hedefimiz satrançta dünya çapında Süleymanpaşa'yı tanınır hale getirmek. Bu hedefe de adım adım ilerliyoruz," diye konuştu.

JEVTIC: "SATRANCA YAPILAN KATKILAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

20 satrançseverle simultane maç yapan dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Genç satranç oyuncularının kendilerini geliştirmeleri ve satranca olan ilginin arttırılması için bu gibi etkinlikler çok önemli. Genç yaşta üst düzey satranç oyuncuları ile tanışıp onları takip edebilmek ve bugünkü gibi etkinliklerde onlara karşı oynayabilmek gelişim açısından çok faydalı. Bu anlamda, Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'na işbirliği içinde gerçekleştirdikleri organizasyonlarla satrancın yaygınlaşmasına katkı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu oldum," ifadelerini kullandı.